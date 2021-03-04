Какова судьба Евровидения 2021?

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4 марта 2021, 23:54 Елизавета ОРЕХОВА

Фото: facebook.com/EurovisionSongContest

Юбилейный 65-й конкурс песни Евровидение, в отличие от 2020 года, все-таки состоится 18-22 мая в прекрасном городе Нидерландов, Роттердаме.

Пользователи социальных сетей предполагали, что представителями России в этом году станут победители голосования прошлой весны - панк-поп-рэйв-группа «Little Big», участниками которой являются: Илья Прусикин, Сергей Макаров, Антон Лиссов — бэк-вокал и Софья Таюрская. Но, к всеобщему удивлению, по заявлению Первого канала от 2 марта, «Исполнитель и песня, которые представят Россию на конкурсе «Евровидение» в мае 2021 года в Роттердаме, будут выбраны 8 марта в результате национального зрительского голосования в специальном праздничном шоу, которое выйдет в прямом эфире Первого канала». Вследствие чего, в интернете «вспыхнули» множество обсуждений о том, что выбранная ранее группа является идеальным представителем России на конкурсе.

Фото: instagram.com

По словам главного продюсера музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрия Аксюты: «в этом году мы все же хотим, чтобы последнее слово осталось за зрителями, которым будут представлены композиции, соответствующие требованиям «Евровидения»». Политика конкурса в нашей стране изменится в пользу честного голосования выбранного артиста или группы для представления России в Роттердаме.

По поводу проведения самого мероприятия в эпоху пандемии организаторы точной информации не дают, так как рассчитывают на то, что COVID-19 к маю утихнет, и артисты смогут выступить вживую в Нидерландах. Также неизвестно будут ли присутствовать зрители. Об этом, как предполагается, сообщат к апрелю месяцу, когда эпидемиологическая обстановка в период конкурса станет понятнее.

В Евровидении 2021 изменения коснулись и формата выступления певцов. Участникам позволили записывать бэк-вокал на инструментальную фонограмму песни. Это было предложено с целью сократить количество человек на сцене во время выступления и дать возможность музыкантам разрабатывать новые идеи. Таким образом, снизится техническая нагрузка на вещателя-организатора. А что касаемо прессы, то количество журналистов, присутствующих на мероприятии, будет ограничено до 500 человек, еще тысяча журналистов смогут освещать конкурс в специальном пресс-центре.

Возможными финалистами отбора для конкурса могут стать такие артисты, как Niletto, #2Маши, Therr Maitz, Моргенштерн и Егор Крид. По достоверным источникам известно, что первый полуфинал пройдет 18 мая, второй— 20 мая. Большой финал Евровидения запланирован на 22 мая 2021 года. А пока смотрите прямой эфир на Первом канале 8 марта в 20:00 по московскому времени!