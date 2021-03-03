Программа Михалкова «Бесогон» вернется на телевидение

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3 марта 2021, 14:04 Источник: РИА Новости

Никита Михалков, фото: Boris Kavashkin, globallookpress.com

Программа режиссера Никиты Михалкова «Бесогон» вернется на телевидение. Программу Михалкова о том, как Билл Гейтс якобы чипирует население с помощью вакцинации, сняли с эфира 2 мая 2020 года. Выпуски «Бесогон» можно было смотреть только в Интернете.

Теперь программа Михалкова начнет еженедельно выходить в эфире телеканала «Россия 24» с 6 марта. Представители режиссера рассказали, что в вовзращении «Бесогона» на телевидение просили телезрители. Состоялась встреча авторов с руководством ВГТРК, на которой удалось решить все наши вопросы.

Михалков заявил, что возвращение на канал «не изменит смысла и температуры разговоров со зрителями». Он анонсировал, что в течение майских праздников на канале покажут выпуски программы, которые ранее вышли на YouTube. «В мае запланирована ретроспектива выпусков программы Никиты Михалкова»,— подтвердил главный редактор канала Евгений Бекасов.