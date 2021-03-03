Умер актёр из сериала «Сваты» Иван Марченко

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3 марта 2021, 12:35 Источник: КП-Украина

Иван Марченко, фото: kino-teatr.ru

Умер актёр Иван Марченко. Марченко, получивший популярность по сериалу «Сваты», скончался 1 марта в Киеве. Ивану было 43 года. Через два дня артисту исполнилось бы 44 года. СМИ написали, что Марченко пять лет боролся с раком.

«После длительной отчаянной борьбы со страшной болезнью нас покинул талантливый актер, режиссер и прекрасный человек Иван Марченко. Светлая память. Нам тебя будет очень не хватать», - сообщила пресс-служба студии дубляжа LeDoyen Studio, где актёр работал.

Иван Марченко - выпускник актерского факультета Харьковского университета искусств имени Котляревского. После окончания вуза служил в Национальном академическом театре русской драмы имени Леси Украинки в Киеве.

Марченко снимался в сериалах «Сваты», «Ментовские войны. Одесса», «Возвращение Мухтара», «За все тебя благодарю», «Последний кордон» и других.