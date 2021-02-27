ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели Культура 13+

Людмила Лядова госпитализирована. Коронавирус

, 18:16

Людмила Лядова госпитализирована. Коронавирус
Людмила Лядова, tvc.ru

Народная артистка РСФСР, композитор и певица Людмила Лядова попала в больницу. У 95-летней женщины диагностирована коронавирусная инфекция. Легкие артистки поражены на 75%.

Врачи оценивают состояние певицы как стабильно тяжелое с положительной динамикой.

За творческую карьеру Людмила Алексеевна Лядова написала музыку к более чем 800 песням.

НС

В мире

Президент Армении Армен Саркисян не утвердил отставку начальника Генштаба

Президент Армении Армен Саркисян не утвердил отставку начальника Генштаба

Президент Армении Армен Саркисян не утвердил отставку начальника Генштаба ВС Оника Гаспаряна, сообщает пресс-служба администрации главы государства. Ранее его освободил от должности премьер-министр Никол Пашинян.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью