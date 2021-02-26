Умер актер из фильма «Ворошиловский стрелок» Вячеслав Голоднов

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26 февраля 2021, 12:59 Источник: ТАСС

Вячеслав Голоднов, фото:kino-teatr.ru

Актер Калужского областного драматического театра Вячеслав Голоднов скончался в четверг, 25 февраля, на 73-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе театра в пятницу.

«Это очень сложно, сложно поверить, что больше нет твоего друга. Это был ярчайший артист, мастер, крайне энергичный человек, замечательный муж, отец и дедушка. Это сильная потеря для всех», - заявил его коллега Ярослав Орляченко.

Вячеслав Голоднов родился 4 сентября 1948 года. Снимался в фильмах «Шериф», «Танкисты своих не бросают», исполнил роль доминошника в фильме «Ворошиловский стрелок». Работал в Калужском драмтеатре с 2005 года.