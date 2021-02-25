Умер художник-мультипликатор Владимир Зуйков. Об уходе из жизни известного мультипликатора сообщил шеф-редактор киностудии «Союзмультфильм» Сергей Капков. Зуйкову было 86 лет.
По словам Капкова, примерно неделю назад Владимир Николаевич был госпитализирован. Он болел коронавирусом. Вчера его подключили к ИВЛ.
Шеф-редактор киностудии предположил, что Владимир Зуйков умер из-за последствий COVID-19. Дата и место прощания с мультипликатором пока не названы.
Владимир Николаевич Зуйков был художником-постановщиком мультфильмов «Винни-Пух идет в гости», «Винни-Пух и день забот», «Фильм, фильм, фильм», «Икар и мудрецы», «Халиф-аист», работал над мультипликацией к художественным фильмам «Зигзаг удачи», «Бегство мистера Мак-Кинли».
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