Скончался актёр Дмитрий Писаренко

Умер актёр театра и кино Дмитрий Писаренко. Артисту был 61 год. Дмитрия Писаренко обнаружили мёртвым в его квартире в Москве. Причина ухода из жизни актёра пока неизвестна.
СМИ пишут, что Писаренко перестал выходить на связь со своими родными, родственники не смогли ему дозвониться.
Один из них приехал домой с знаменитому родственнику, но тот не открыл ему дверь.
Мужчине пришлось вызывать оперативные службы. Прибывшие сотрудники полиции решили вскрывать входную дверь. В квартире оперативники обнаружили тело актёра, передает РЕН.
Родственники рассказывают, что у Дмитрия Писаренко ранее случались приступы острого панкреатита.
По факту смерти актера проводится проверка. Выясняются причины его смерти.
Дмитрий Писаренко известен своими ролями в фильмах "Царь Иван Грозный", "Ревизор", "Умирает душа" и других. Также Писаренко был актёром дубляжа.