Скончался актёр Дмитрий Писаренко

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24 февраля 2021, 12:01

фото: pixabay.com

Умер актёр театра и кино Дмитрий Писаренко. Артисту был 61 год. Дмитрия Писаренко обнаружили мёртвым в его квартире в Москве. Причина ухода из жизни актёра пока неизвестна.

СМИ пишут, что Писаренко перестал выходить на связь со своими родными, родственники не смогли ему дозвониться.

Один из них приехал домой с знаменитому родственнику, но тот не открыл ему дверь.

Мужчине пришлось вызывать оперативные службы. Прибывшие сотрудники полиции решили вскрывать входную дверь. В квартире оперативники обнаружили тело актёра, передает РЕН.

Родственники рассказывают, что у Дмитрия Писаренко ранее случались приступы острого панкреатита.

По факту смерти актера проводится проверка. Выясняются причины его смерти.

Дмитрий Писаренко известен своими ролями в фильмах "Царь Иван Грозный", "Ревизор", "Умирает душа" и других. Также Писаренко был актёром дубляжа.