Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Жданов

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22 февраля 2021, 13:38

Александр Жданов, фото: vk.com/theatrenaliteinom

На 71-м году жизни умер советский и российский актер, заслуженный артист РФ Александр Жданов. Об этом сообщили в понедельник, 22 февраля, в пресс-службе Театра «На Литейном».

«21 февраля 2021 года не стало нашего коллеги и друга, заслуженного артиста России Александра Жданова … Его уход стал большим горем для всего коллектива, поскольку он был нашей душой, Театр «На Литейном» светился его улыбкой. Это был чуткий актер и великолепный рассказчик. Невозможно представить театр без его искрометных баек, ни с кем не сравнимого чувства юмора», - говорится в тексте.

В театре отметили, что Жданов был стойким человеком, и даже во время затяжной болезни не опускал рук, участвовал во всех событиях театра и всегда верил в лучшее. От него шла невероятная энергия любви к жизни, добавили в пресс-службе.

О времени и месте прощания с актером будет объявлено позже.

Александр Жданов сыграл более 40 театральных ролей в Театре «На Литейном», а также известен по фильмам «Последнее лето детства», «Долгие версты войны», «Прошлогодняя кадриль», сериалу «Улица разбитых фонарей»