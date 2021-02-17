Концертная программа «Целый свет помнит их в лицо», посвященная 50-летию фильма «Офицеры»

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17 февраля 2021, 18:09

Фото: личный архив

В 2021 году исполнится ровно полвека фильму «Офицеры», навсегда вошедшему в «золотой фонд» советского кинематографа.

Премьера фильма состоялась 26 июля 1971 года. Его успех был ошеломляющим. Тысячи и тысячи мальчишек, посмотрев этот фильм, выбрали для себя профессию «Родину защищать». Конкурс в военные вузы страны сразу же увеличился в несколько раз. Благородство, честь, отвага русского офицера стали жизненными ориентирами для нескольких поколений.

Юбилейное чествование фильма открылось концертной программой «Целый свет помнит их в лицо» 16 февраля 2021 г. в Центральном академическом театре Российской Армии, которая была посвящена российским офицерам – от Российской Империи до сегодняшнего дня. Перед началом концерта в фойе театра прошла интерактивная выставка эпох, которую провели военно-исторические клубы.

В официальной части концерта выступили:

заместитель министра обороны – начальник Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации, генерал-полковник Андрей Картаполов с приветствием министра обороны Российской Федерации, генерала армии Сергея Шойгу:

«Прошло 50 лет с момента выхода на экран этого удивительного фильма. Фильма, который стал путеводной звездой для целого ряда поколений офицеров нашей страны. Это, наверное, один из лучших фильмов о том, как надо любить свою родину, как надо уметь ее защищать и как надо гордиться своей профессией».

председатель Следственного комитета Российской Федерации, генерал юстиции Российской Федерации Александр Бастрыкин:

«Тысячи мальчишек после этого фильма пошли в военные училища, и до сих пор искренность героев Георгия Юматова, Василия Ланового, Алины Покровской заставляют сопереживать и радоваться, любить и страдать вместе с ними».

министр Правительства Москвы, руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский с приветствием Мэра Москвы Сергея Собянина:

«Фильм «Офицеры» стал частью нашей культуры и по-прежнему вызывает восхищение зрителей, помогает воспитывать будущих защитников Отечества. … Мы говорим искреннее спасибо создателям фильма «Офицеры». И верим, что в нашем обществе никогда не иссякнет потребность в таких проникновенных историях».

Один блок программы был посвящен памяти исполнителя роли генерал-полковника Ивана Вараввы – Народного артиста СССР, Героя Труда Российской Федерации Василия Семеновича Ланового.

«Мы сегодня вспоминаем великого человека, замечательного артиста Василия Семеновича Ланового и фильм, в котором он сыграл одну из своих лучших, звездных ролей», – сказал Директор Театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок.

На концерте также присутствовали исполнители главных ролей в фильме «Офицеры» – Народная артистка России Алина Покровская и Заслуженный артист России Александр Воеводин.

В концертной программе приняли участие: Народный артист России Олег Газманов, Народная артистка России Тамара Гвердцители, Народный артист России Артём Каминский, Народная артистка России Ирина Купченко, Народный артист России Лев Лещенко, Народный артист России Аристарх Ливанов, Народный артист России Николай Расторгуев и группа «Любэ», Народный артист России Александр Розенбаум, Народный артист России Дмитрий Харатьян, Заслуженная артистка России Диана Гурцкая, Заслуженная артистка России Екатерина Гусева, Заслуженный артист России Дмитрий Дюжев, Заслуженная артистка России Зара, Заслуженный артист России Григорий Лепс, Заслуженный артист России Денис Майданов, Заслуженный артист России Александр Маршал, Заслуженная артистка России Пелагея, Заслуженный артист России Сергей Трофимов, Аскар Абдразаков, Иван Бессонов, Дмитрий Венгеров, Сергей Волчков, Полина Гагарина, Дина Гарипова, Ярослава Дегтярёва, Александр Коган, Евгений Кунгуров, Анастасия Макеева, Александр Носик, Анастасия Спиридонова, Государственный академический Русский народный хор имени М.Е. Пятницкого, Государственный концертный ансамбль танца и песни «Кубанская казачья вольница», Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова, Хор Академического ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии Российской Федерации, Симфонический оркестр Москвы «Русская филармония», Хор Краснодарской филармонии имени Г.Ф. Пономаренко, Ансамбль «Гильце», Конноспортивный клуб «Кремлёвская школа верховой езды», Образцовый коллектив театр-студия «МДМ», группа «ПЯTERO», Театр танца «Рандеву» под руководством Е. Малышко, Вокальный ансамбль «Фуражечка» Московского суворовского военного училища под руководством Г.И. Халиловой, Арт-группа «Хор Турецкого». Ведущие концерта – Екатерина Стриженова и заслуженный артист России Александр Маршал.

Телевизионная версия концерта будет показана на Первом канале 23 февраля 2021 г. в 16:15 (мск).



Организаторы: АНО «Армия и культура».

При поддержке Министерства обороны Российской Федерации, Правительства Москвы.

При участии Государственного фонда кинофильмов России, АО «ТПО «Центральная киностудия детских и юношеских фильмов имени Максима Горького», Кремлевской школы верховой езды, АНО «Московская дирекция фестивально-концертных проектов авторской песни «Стольный Град».

Генеральный партнер: ПАО «Московский кредитный банк».

Официальный партнер: АО «Россельхозбанк».

Партнер: сеть цветочных супермаркетов «Цветочный ряд».

Информационный партнер: газета «Аргументы недели».