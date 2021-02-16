Губернский в прямом эфире покажет свое закулисье

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16 февраля 2021, 18:52 Сергей Сыч, журналист, обозреватель, продюсер

Это волшебное время в театре - за час до начала спектакля. На сцене и за сценой броуновское движение - актеры и цеха готовятся к спектаклю. Кто-то репетирует, разминается, разогревает голосовые связки, проверяет, верно ли заряжен реквизит и костюмы, идёт проверка света и звука. А зрительный зал, напротив,- таинственно сумрачен и пуст, замер в ожидании гостей. Мечта многих любителей театра - оказаться в закулисье, увидеть, как идет подготовка к спектаклю, и сам спектакль «изнутри». Московский Губернский театр не раз радовал видео зарисовками из закулисья, но на этот раз у зрителей будет возможность увидеть жизнь театра в прямом эфире и без купюр! На собственном YouTube канала театра 17 февраля в 18.15 будет запущен онлайн-проект - МГТ Go стрим.

Зрители в режиме реального времени окажутся в закулисье спектакля "Сирано де Бержерак" в постановке Сергея Безрукова. Можно будет увидеть как актеры готовятся к спектаклю, почувствовать атмосферу театрального действа! Дата стрима выбрана не случайно: "Сирано де Бержерак" - один из самых популярных спектаклей МГТ, и 17 февраля знаменитая пьеса Ростана будет сыграна театром 50-й раз.

В репертуар Губернского «Сирано» вошел в марте 2015 года, став второй актерской версией спектакля, а на все роли были назначены актеры Московского Губернского театра. Сейчас в роли Сирано – Дмитрий Карташов, роль Роксаны в дуэте с ним исполняет Полина Галкина, Кристиана – Данил Иванов.



Художественный руководитель МГТ и режиссер этого спектакля Сергей Безруков считает, что «Сирано» вечная история о любви и отваге: «Спектакль был поставлен 12 лет назад. В нем играла замечательная команда питерских артистов. Я играл Сирано, Лиза Боярская была Роксаной. Когда я возглавил Губернский театр, этот спектакль вошел в наш репертуар, уже 6 лет в нем играют артисты наши артисты. Сейчас в роли Сирано – Дима Карташов. У него получилась интересная. Для меня это постановка, на которой можно учиться, открывать в себе новые актерские качества. Это мировая драматургия, потрясающий поэтический текст, овладеть которым само по себе непросто. Здесь есть сочетание гротеска и драматизма, нужны и танцевальные, и акробатические навыки, и искусство боя на шпагах. Юбилейный спектакль 17 февраля мы будем рады зрителям отпраздновать вместе со зрителями в зале, и с удовольствием приглашаем в гости онлайн-зрителей в закулисье спектакля».





