Татьяна Догилева о своей изменившейся внешности: «решила принимать себя такой, какая я есть»

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14 февраля 2021, 16:13

Татьяна Догилева, фото: Gennadii Usoev/Russian Look

Российская актриса Татьяна Догилева рассказала в эфире программы «Ты не поверишь!», что она уже привыкла, что ее не узнают на улицах. «Это связано с моим здоровьем, с некоторыми изменениями», - сообщила она.

Но жизни актрисы это не угрожает и Татьяна Догилева совсем не расстраивается по этому поводу. «Я перестала бороться за молодость. Не худею и ботокс не колю. Ничего не отрезаю», - отметила она. Народная артистка напомнила, что у нее уже была одна неудачная пластическая операция и куча перепробованных диет, что отразилось на состоянии ее организма.

Теперь же актриса принимает себя такой, какая она есть. «Я смело вступила в роли комедийных старух» - сказала Догилева. И сала получать от этого удовольствие, поскольку чувствует себя освободившейся от «безумной зависимости от профессии».