Картину режиссёра Владимира Меньшова «Любовь и голуби» россияне оценили как лучший фильм о любви

Киноленту знаменитого режиссёра Владимира Меньшова «Любовь и голуби» россияне считают лучшим фильмом о любви. Эта картина нравится нашим соотечественникам больше, чем голливудские фильмы «Титаник», и «Красотка».
Фильм «Любовь и голуби» вышел в свет в 1984 году. Главные роли играли Людмила Гурченко, Александр Михайлов, Cергей Юрский, Нина Дорошина, Наталья Тенякова, Владимир Меньшов.
Россияне оценивали картины о любви накануне Дня всех влюбленных. Опрос портал Superjob.
За фильм Меньшова проголосовали 13% респондентов.
«Титаник» Джеймса Кэмерона получил 10% голосов участников опроса. Далее с отрывом в 7 п.п. следуют «Красотка», «Дневник памяти» и «Три метра над уровнем неба».
«Любовь и голуби» больше нравится мужчинам, чем женщинам. «Красотку» больше предпочитают дамы.
Надо отметить, что за последние 10 лет популярность фильма Владимира Меньшова возросла. В 2011 году он оценивался одинаково с «Титаником».