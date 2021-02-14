Картину режиссёра Владимира Меньшова «Любовь и голуби» россияне оценили как лучший фильм о любви

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14 февраля 2021, 09:41

фото: pixabay.com

Киноленту знаменитого режиссёра Владимира Меньшова «Любовь и голуби» россияне считают лучшим фильмом о любви. Эта картина нравится нашим соотечественникам больше, чем голливудские фильмы «Титаник», и «Красотка».

Фильм «Любовь и голуби» вышел в свет в 1984 году. Главные роли играли Людмила Гурченко, Александр Михайлов, Cергей Юрский, Нина Дорошина, Наталья Тенякова, Владимир Меньшов.

Россияне оценивали картины о любви накануне Дня всех влюбленных. Опрос портал Superjob.

За фильм Меньшова проголосовали 13% респондентов.

«Титаник» Джеймса Кэмерона получил 10% голосов участников опроса. Далее с отрывом в 7 п.п. следуют «Красотка», «Дневник памяти» и «Три метра над уровнем неба».

«Любовь и голуби» больше нравится мужчинам, чем женщинам. «Красотку» больше предпочитают дамы.

Надо отметить, что за последние 10 лет популярность фильма Владимира Меньшова возросла. В 2011 году он оценивался одинаково с «Титаником».