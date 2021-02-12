Челябинцам покажут неоклассического «Дон Кихота» в декорациях Большого театра

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12 февраля 2021, 06:02 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Фото Людмилы Ковалевой (Южноуральская панорама)

Премьера! В челябинском театре оперы и балета 13 и 14 февраля зрители увидят новую постановку балета «Дон Кихот». Неоклассическая стилистика и особенная динамичность. Стоит отметить, что декорации и костюмы для спектакля прибыли из Большого театра.

– В постановке собраны самые лучшие тенденции, использованные в других постановках «Дон Кихота». Это один из самых интересных классических балетов, которые когда-либо были поставлены, он пользуется огромной популярностью и более 150 лет не сходит со сцены. У нас в постановке более 170 персонажей – для нашего театра это один из крупнейших балетных спектаклей. В этой постановке я вплел в канву классического балета неоклассическую стилистику, сделал несколько номеров абсолютной новой хореографии с опорой на те перипетии сюжета, которые уже существуют, - отмечает режиссер-постановщик спектакля Юрий Выскубенко.

Видеопроекция и двухтактная постановка для динамики. Проект поистине уникальный. Такой «Дон Кихот» идет в единицах театров. Стоит отметить, что в постановке помимо классических номеров есть несколько исторических, народно-характерных танцев.

Как сообщает корреспондент «Аргументы недели» со ссылкой на polit74.ru челябинская постановка построена на редакции Александра Горского и Мариуса Петипа. Когда - то в этой балетной постановке блистали Майя Плисецкая, Михаил Барышников, Владимир Васильев – каждый из них привнес что-то новое.

Кстати, это и первый опыт передачи костюмов и декораций Большим театром на безвозмездной основе. Картинка постановки обещает быть исключительной.

- Мы единственная область, которая заключила соглашение с Большим театром. Наше сотрудничество продолжается. В будущем году в ноябре планируются полноценные гастроли. Губернатор поддержал нас, и на это есть средства. В Челябинске покажут оперу «Свадьба Фигаро» в концертной версии и балет «Жизель», - пообещал вице-губернатор Вадим Евдокимов.