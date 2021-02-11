Концертная программа «Целый свет помнит их в лицо», посвященная 50-летию фильма «Офицеры»

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11 февраля 2021, 17:00 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В 2021 году исполнится ровно полвека фильму «Офицеры», навсегда вошедшему в «золотой фонд» советского кинематографа.

Премьера фильма состоялась 26 июля 1971 года. Его успех был ошеломляющим. Тысячи и тысячи мальчишек, посмотрев этот фильм, выбрали для себя профессию «Родину защищать». Конкурс в военные вузы страны сразу же увеличился в несколько раз. Благородство, честь, отвага русского офицера стали жизненными ориентирами для нескольких поколений.

Юбилейное чествование фильма откроется концертной программой «Целый свет помнит их в лицо» 16 февраля 2021 г. в 19.00 в Центральном академическом театре Российской Армии, которая будет посвящена российским офицерам – от Российской Империи до сегодняшнего дня. Один блок программы будет посвящен памяти исполнителя роли генерал-полковника Ивана Вараввы – Народного артиста СССР, Героя Труда Российской Федерации Василия Семеновича Ланового.

В программе примут участие исполнители главных ролей в фильме «Офицеры» Народная артистка России Алина Покровская, Заслуженный артист России Александр Воеводин, Консул Российской Федерации в Республике Болгария Андрей Громов, а также звезды российской эстрады и кино. Телевизионная версия концерта будет показана на Первом канале.

Организаторы: АНО «Армия и культура», АНО «Московская дирекция фестивально-концертных проектов авторской песни «Стольный Град».

При поддержке Министерства обороны Российской Федерации, Правительства Москвы.

При участии Государственного фонда кинофильмов России, Центральной киностудии детских и юношеских фильмов имени Максима Горького, Кремлевской школы верховой езды.

Генеральный партнер: ПАО «Московский кредитный банк».

Официальный партнер: АО «Россельхозбанк».

Партнер: Сеть цветочных супермаркетов «Цветочный ряд».

Информационный партнер: газета «Аргументы недели».