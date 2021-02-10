Фильмы российских режиссеров вошли в список претендентов на «Оскар»
10 февраля 2021, 09:35[ «Аргументы Недели» ]
В шорт-лист претендентов на премию «Оскар» внесли фильмы двух российских режиссеров Андрея Кончаловского и Виктора Косаковского. Соответствующая информация опубликована на сайте Американской академии кинематографических искусств и наук.
Так, фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» (2020) вошел в шорт-лист претендентов на премию «Оскар» в номинации «Лучший иностранный художественный фильм», а документальный фильм «Гунда» (2020) Виктора Косаковского - в категории «Лучший документальный полнометражный фильм».
Отмечается, что на этой неделе кинокартина «Дорогие товарищи!»получила награду Национального совета кинокритиков США. Фильм был включен в число пяти лучших картин на иностранном языке.
Кроме того, кинокритик газеты The New York Times Минола Даргис назвала фильм «Гунда» Косаковского одним из лучших в 2020 году.
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