Фильмы российских режиссеров вошли в список претендентов на «Оскар»

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10 февраля 2021, 09:35 [ «Аргументы Недели» ]

оскар, фото: pixels.com

В шорт-лист претендентов на премию «Оскар» внесли фильмы двух российских режиссеров Андрея Кончаловского и Виктора Косаковского. Соответствующая информация опубликована на сайте Американской академии кинематографических искусств и наук.

Так, фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» (2020) вошел в шорт-лист претендентов на премию «Оскар» в номинации «Лучший иностранный художественный фильм», а документальный фильм «Гунда» (2020) Виктора Косаковского - в категории «Лучший документальный полнометражный фильм».

Отмечается, что на этой неделе кинокартина «Дорогие товарищи!» получила награду Национального совета кинокритиков США. Фильм был включен в число пяти лучших картин на иностранном языке.

Кроме того, кинокритик газеты The New York Times Минола Даргис назвала фильм «Гунда» Косаковского одним из лучших в 2020 году.