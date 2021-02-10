Губернатор Алексей Текслер дал старт фестивалю музыкального юмора

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10 февраля 2021, 08:05 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Фото: Людмила Ковалева (Южноуральская панорама)

Алексей Текслер открыл в Челябинске фестиваль музыкального юмора Игоря Бутмана. Шестой по счету фестиваль стартовал в Челябинске, 10 и 11 февраля его мероприятия состоятся в Сатке и Троицке.

Как сообщает корреспондент «Аргументы недели» со ссылкой на polit74.ru в фестивале музыкального юмора впервые принял участие легендарный театр клоунады «Лицедеи», созданный Вячеславом Полуниным. Кроме того на мероприятие прибыли и другие именитые гости: пианист и певец, джазовый импровизатор Олег Аккуратов, а также тромбонистка и вокалистка Анастасия Иванова и вокалистка Fantine из США.

Открытие фестивальной программы прошло в концертном зале имени Прокофьева в Челябинске. На сцене филармонии выступили ансамбль «Уральский диксиленд Игоря Бурко» и Московский джазовый оркестр под управлением народного артиста России Игоря Бутмана.

– Я очень благодарен Игорю Михайловичу Бутману за идею и организацию этого фестиваля. Джаз и юмор – это импровизация. Этот союз, делает фестиваль по-настоящему ярким, интересным, запоминающимся, – сказал Алексей Текслер.

Кстати, со слов губернатора, в 2021 году в Челябинске после реконструкции откроется уникальная детская филармония со всеми музыкальными направлениями (классическое, современное, народное и эстрадно-джазовое). На базе детской филармонии также откроют школу имени Игоря Бутмана.