В Москве пройдет презентация книги, посвященной жизни писателя Юрия Полякова

Аргументы Недели → Культура 13+

3 февраля 2021, 16:55 [ «Аргументы Недели» ]

10 февраля в 19.00 в Московском Доме Книги состоится творческая встреча и презентация книги «Юрий Поляков: колебатель основ или охранитель устоев?».

Эта книга – биография яркой, неординарной личности, попытка разгадать извечную загадку жизни и творчества русского писателя, судьба которого неразрывно связана с родной землей.

Во встрече примут участие автор книги Ольга Ярикова, глава издательства «Прометей» Сергей Матросов. Вход свободный.

«Аргументы недели» выпустили ряд книг Юрия Полякова. Это «Быть русским в России», «Селфи с музой», «Три позы Казановы», «Времена жизни. избранные стихи и очерки о поэзии, «От империи лжи к республике вранья. Интервью 1986-2005», «Бездержавье. Интервью 2006-2013, «В зоне риска. интервью 2014-2020», «Мысли на ветер. Афоризмы, цитаты, записные книжки».