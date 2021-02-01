Актер и каскадер Виктор Павлюченков умер

1 февраля 2021, 20:13[ «Аргументы Недели» ]Источник: REN-TV
Актер, каскадер, сценарист Виктор Павлюченков умер в возрасте 57 лет. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов России. Он сыграл более 20 ролей, самая известная из которых в фильме "Батюшка".
Что стало причиной смерти Павлюченкова, не уточняется. Актер, режиссер и кинопродюсер Василий Мищенко рассказал, что последнее время Павлюченков был одинок, редко снимался, а в его квартире стали появляться незнакомые люди.
Виктор Владимирович входил в Ассоциацию каскадеров РФ. Выступал в качестве сценариста телепередач на ТВЦ, РТР и РЕН ТВ, являлся автором и исполнителем песен.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.