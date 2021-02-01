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Актер и каскадер Виктор Павлюченков умер

, 20:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: REN-TV

Актер и каскадер Виктор Павлюченков умер
Виктор Павлюченков, фото: kino-teatr.ru

Актер, каскадер, сценарист Виктор Павлюченков умер в возрасте 57 лет. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов России. Он сыграл более 20 ролей, самая известная из которых в фильме "Батюшка".

Что стало причиной смерти Павлюченкова, не уточняется. Актер, режиссер и кинопродюсер Василий Мищенко рассказал, что последнее время Павлюченков был одинок, редко снимался, а в его квартире стали появляться незнакомые люди.

Виктор Владимирович входил в Ассоциацию каскадеров РФ. Выступал в качестве сценариста телепередач на ТВЦ, РТР и РЕН ТВ, являлся автором и исполнителем песен.


Виктор Павлюченков в фильме "Апостол"

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