Актер и каскадер Виктор Павлюченков умер

Аргументы Недели → Культура 13+

1 февраля 2021, 20:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: REN-TV

Виктор Павлюченков, фото: kino-teatr.ru

Актер, каскадер, сценарист Виктор Павлюченков умер в возрасте 57 лет. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов России. Он сыграл более 20 ролей, самая известная из которых в фильме "Батюшка".

Что стало причиной смерти Павлюченкова, не уточняется. Актер, режиссер и кинопродюсер Василий Мищенко рассказал, что последнее время Павлюченков был одинок, редко снимался, а в его квартире стали появляться незнакомые люди.

Виктор Владимирович входил в Ассоциацию каскадеров РФ. Выступал в качестве сценариста телепередач на ТВЦ, РТР и РЕН ТВ, являлся автором и исполнителем песен.



Виктор Павлюченков в фильме "Апостол"