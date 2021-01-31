ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели Культура 13+

Вере Глаголевой исполнилось бы 65 лет

, 15:54 [ «Аргументы Недели» ]

Вере Глаголевой исполнилось бы 65 лет
Вера Глаголева, фото: Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Народной артистке России Вере Глаголевой исполнилось бы 65 лет. Дочери актрисы Анна и Мария Нахапетовы и младшая Анастасия Шубская ни на день не забывают свою маму.

Вера Глаголева скончалась в 2017 году от рака. Ей было 62 года. Тогда новость о смерти актрисы, кинорежиссера, продюссера стала шоком для ее поклонников.

В субботу, 30 января 2021 года в Большом зале Центрального Дома кинематографистов состоялся вечер, посвященный народной артистке России, режиссеру Вере Глаголевой с показом-премьерой документального фильма о ней и ее первая режиссерская работа, художественный фильм «Сломанный свет».

ИЧ

Политика

Военный эксперт Мураховский оценил сценарий о возможном ударе НАТО по Калининграду: «Развлечься забористой клюквой»

Военный эксперт Мураховский оценил сценарий о возможном ударе НАТО по Калининграду: «Развлечься забористой клюквой»

Ведущий российский военный эксперт Виктор Мураховский прокомментировал опубликованный в СМИ сценарий удара НАТО по Калининградской области. Предполагается, что в результате атаки будут уничтожены ракетные комплексы «Искандер» и системы С-400, ликвидированы войска, а также наступит блокада Балтийска.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Шоу-бизнес

Бузова восстанавливается в клинике после расставания с Давой