С юмором и песнями на обломках гетто: в Москве покажут знаменитый спектакль «Кабаре Терезин»

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30 января 2021, 13:36 [ «Аргументы Недели» ]

7 и 8 февраля в Центральном Доме актера состоится музыкальный спектакль «Кабаре Терезин». Постановка основана на текстах, музыке и детских рисунках, созданных в концлагере Терезиенштадт.

В спектакле почти не говорят о смерти, но она все время ощущается. Это печальная постановка с прекрасной музыкой и вызывающим смех сквозь слезы юмором. Перед зрителем оживает подлинная история кабаре концлагеря Терезиенштадт. Во время войны там находились в заключении литераторы, актеры, музыканты, ученые, еврейская интеллигенция Западной Европы. Чтобы не пасть духом в чудовищных условиях, узники решают создать кабаре, где ставят сатирические номера. В какой-то момент в Терезиенштадт прибывает известная писательница из Праги вместе с мужем и сыном, они тоже начинают выступать в кабаре и обретают среди артистов настоящих друзей.

Герои с достоинством сопротивляются трудностям и горю, стараются искать повод для радости. Их лозунг: «Обнимитесь друзья, нам без юмора нельзя. На обломках гетто мы восславим жизнь!».

Постановка Нины Чусовой создана при поддержке Российского еврейского конгресса и фонда Еврейского музея и центра толерантности.