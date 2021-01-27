Госпитализирован худрук МХАТа им. Горького Эдуард Бояков

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27 января 2021, 22:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

больница, фото: pixabay.com

Художественный руководитель Московского художественного академического театра (МХАТ) им. М. Горького Эдуард Бояков госпитализирован в одну из столичных больниц, сообщает пресс-служба театра.

Была проведена операция, сейчас идет его восстановление. Состояние худрука хорошее, скоро он будет на связи, добавили в театре.

Эдуард Бояков занимает этот пост с 4 декабря 2018 года, он пришел на смену народной артистке СССР Татьяне Дорониной.