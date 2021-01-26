Режиссёр Тимур Бекмамбетов заинтересовался куклами

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26 января 2021, 14:06 [ «Аргументы Недели», Сергей Сыч, журналист, обозреватель, продюсер ]

Фото:пресс-служба Театра Наций

На малой сцене Театра Наций 5, 6, 7 февраля состоится премьера спектакля «Ходжа Насреддин». Это первый опыт Театра Наций в жанре кукольных постановок и театральный режиссёрский дебют продюсера, кинорежиссёра и сценариста Тимура Бекмамбетова. В этом проекте он выступает как соавтор пьесы и режиссёр-постановщик.

«Я вырос в театре, учился на сценографа и, став режиссёром кино, всегда знал, что однажды захочу вернуться на сцену, — говорит Тимур Бекмамбетов. — Фильм рождается в голове режиссёра, в театре же есть уникальная возможность творить вместе со зрительным залом. Творить, каждый раз испытывая волнение от неопределённости — случится или нет волшебство сопереживания».

Театральный дебют Бекмамбетова вырос из сайт-специфик-лаборатории «Свияжск АРТель». В августе 2019 года Бекмамбетов впервые подступился к истории Ходжи Насреддина, сделав эскиз спектакля и разыграв его с казанскими актёрами. В Театре Наций известный сказочный сюжет обрел форму кукольного театра.



Заглавный герой постановки – фольклорный персонаж мусульманского Востока Ходжа Насреддин – бродяга, философ и плут, любимый самим Бекмамбетовым с детства. Но по задумке авторов спектакля на первый план выходит ещё один герой — ишак, которого Насреддин выкупает у старого хозяина и по ходу повествования старается привить ему главные человеческие ценности.

«Я много лет мечтал рассказать историю Ходжи Насреддина, талантливого и парадоксального персонажа, который всё переворачивает с ног на голову. Но поскольку мир и так перевернут, то у Насреддина в итоге всё оказывается на своих местах. Мы создали образ легендарного трикстера восточной цивилизации, и у нас вышла пьеса о свободе, любви и правах человека, в общем, о проблемах и чаяниях всех времён вплоть до сегодняшнего дня», – говорит Бекмамбетов.



Роль Ходжи Насреддина и ишака озвучили Константин Хабенкий и Евгений Миронов. Также в работе над озвучанием принимали участие Чулпан Хаматова (Махаббат), Елизавета Боярская (кобылица), Виктор Вержбицкий (эмир Тимур), Игорь Золотовицкий (хозяин) и Инга Оболдина (Фатима).



Автором кукол, режиссёром и художником-постановщиком «Ходжи Насреддина» стала лауреат театральной премии «Золотая маска» Анна Викторова, художественный руководитель петербургского театра «Кукольный формат» («КУКФО»). Спектакль решён в эстетике чёрно-белого кино, отсылающей к советской картине «Насреддин в Бухаре» 1943 года, которая произвела на Тимура Бекмамбетова большое впечатление.



