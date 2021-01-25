Певец Вячеслав Добрынин рассказал, как отметит 75-летие
25 января 2021, 11:54[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
В понедельник, 25 января, Народный артист России, композитор и певец Вячеслав Добрынин празднует 75-летие. Свой юбилей музыкант решил отметить дома в узком кругу.
«Решили отметить по-домашнему, потому что с обстановкой вокруг мне в юбилей не повезло. 75 - хорошая дата, но смотрю на то, что творится в мире, и понимаю, что пока не до праздника. Я бы это назвал: "Пир во время чумы"», - поделился артист.
Отмечается, что с Днем рождения Добрынина уже поздравили президент РФ Владимир Путин и премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Вячеслав Добрынин - автор-исполнитель песен «Синий туман», «Все, что в жизни есть у меня», «На теплоходе музыка играет» и многих других.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.