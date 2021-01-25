Певец Вячеслав Добрынин рассказал, как отметит 75-летие

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25 января 2021, 11:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Вячеслав Добрынин, фото: Anatoly Lomokhov/globallookpress.com

В понедельник, 25 января, Народный артист России, композитор и певец Вячеслав Добрынин празднует 75-летие. Свой юбилей музыкант решил отметить дома в узком кругу.

«Решили отметить по-домашнему, потому что с обстановкой вокруг мне в юбилей не повезло. 75 - хорошая дата, но смотрю на то, что творится в мире, и понимаю, что пока не до праздника. Я бы это назвал: "Пир во время чумы"», - поделился артист.

Отмечается, что с Днем рождения Добрынина уже поздравили президент РФ Владимир Путин и премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Вячеслав Добрынин - автор-исполнитель песен «Синий туман», «Все, что в жизни есть у меня», «На теплоходе музыка играет» и многих других.