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Аргументы Недели Культура

С 21 января на Кубани возобновит деятельность более 1000 культурных учреждений

, 17:23 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

С 21 января на Кубани возобновит деятельность более 1000 культурных учреждений
Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

С 21 января в Краснодарском крае возобновят работу 1079 культурно-досуговых учреждений. Они откроются на тех же условиях, что и кинотеатры ранее — заполняемость в 15%.

За время вынужденного простоя учреждения культуры освоили работу в онлайн-формате и некоторые её элементы планируется сохранить. Однако именно сейчас, по мнению кубанских властей, наступил подходящий момент для возобновления привычной деятельности при соблюдении всех противоэпидемиологических условий.

К творческой деятельности вернутся любительские объединения, клубы по интересам, творческие коллективы — более тринадцати тысяч формирований, которые посещают свыше трёхсот тысяч кубанцев.

Также начнут работать тринадцать государственных и муниципальных театрально-концертных организаций. Афиша ближайших спектаклей и концертов уже сформирована.

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