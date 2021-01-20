С 21 января на Кубани возобновит деятельность более 1000 культурных учреждений

С 21 января в Краснодарском крае возобновят работу 1079 культурно-досуговых учреждений. Они откроются на тех же условиях, что и кинотеатры ранее — заполняемость в 15%.
За время вынужденного простоя учреждения культуры освоили работу в онлайн-формате и некоторые её элементы планируется сохранить. Однако именно сейчас, по мнению кубанских властей, наступил подходящий момент для возобновления привычной деятельности при соблюдении всех противоэпидемиологических условий.
К творческой деятельности вернутся любительские объединения, клубы по интересам, творческие коллективы — более тринадцати тысяч формирований, которые посещают свыше трёхсот тысяч кубанцев.
Также начнут работать тринадцать государственных и муниципальных театрально-концертных организаций. Афиша ближайших спектаклей и концертов уже сформирована.
Аргументы Недели → Самое читаемое
Андрей Караулов рассказал, как отвез российскую колбасу на экспертизу в Сингапур и что из этого вышло
Спикер делегации Киева на переговорах по Донбассу Арестович: Россия и Украина могут примириться за один день
«Все-таки добили», в Бугульме убит предприниматель, который два года назад отбился от грабителей и смертельно ранил двоих из них