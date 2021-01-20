Аргументы Недели → Культура 13+

20 января 2021, 10:46 [ «Аргументы Недели» ]

Музыковедение мало исследует рок и вообще массовую музыку, что приводит к серьёзным издержкам. В Московской консерватории в 90-х годах не знали, что война с роком в стране давно прекратилась.



С тех пор музыковедение продвинулось в данном направлении, но так и не наверстало упущенного. И на Западе тоже меньше всего роком занимаются музыковеды. Гораздо меньше, чем филологи, философы, психологи и даже медики, исследующие терапевтическое влияние музыки. Всё потому, что музыковедение всегда изучало лишь одно – нотный текст, а его нет в роке и массовой музыке в целом. Музыковедам важно лишь то, что находится внутри произведения, тогда как в случае массовой музыки многое находится за его пределами. Рок и особенно русский рок – явление не только культурное, но и социальное, и контекст здесь играет не меньшую роль, чем сам текст. Соответственно, рок требует комплексного подхода.



Некоторые образцы рока можно поставить наравне с классикой. Pink Floyd, Deep Purple, Led Zeppelin, Yes, Genesis. Если говорить о русском роке, такого уровня в нём нет, но «Машина времени», «Аквариум», «Наутилус» интересны в том числе и музыкально. За рубежом рок стал детищем технического прогресса, а у нас в стране он рождался в обстановке бедности и убогости. Допотопные усилители, громоздкие «самопальные» мониторы, электрогитары, переделанные из акустических гитар со звукоснимателями от телефонов.



Но плохое оснащение, как и неустроенный быт, не создавало для русского рока серьёзных проблем. Скорее, напротив, всё это оказывалось для него дополнительным творческим импульсом и, кроме того, важной составляющей его содержания и стиля. Эти условия задали русскому року другое – отличное от западного – направление. Более вербальное, более литературное. И хотя понятие «андеграунд» пришло к нам из-за рубежа, в СССР был лучший в мире андеграунд.



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