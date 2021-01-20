Челябинский симфонический оркестр выступил в столице

Аргументы Недели → Культура 13+

20 января 2021, 07:56 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Фото пресс-службы губернатора

В Москве состоялось выступление Челябинского симфонического оркестра под управлением заслуженного артиста России Адика Абдурахманова. Он прошел в концертном парке «Зарядье».

Программу оркестра составила русская симфоническая классика. Во время исполнения второго концерта Рахманинова для фортепиано с оркестром солировал один из известнейших пианистов страны Денис Мацуев. А во второй части концерта прозвучала Пятая симфония Чайковского. Выступление прошло в рамках празднования 87-летия Челябинской области. Её губернатор Алексей Текслер поприветствовал перед началом выступления всех музыкантов и собравшихся гостей. Одним из посетителей концерта стала министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова. Запланировано, что челябинские музыканты выступят в этом зале ещё раз, в октябре этого года.

Алексей Текслер заявил по поводу концерта: «Оркестр молод, ему чуть больше года, и мы им гордимся. У него два основателя замечательный пианист Денис Мацуев и дирижер Адик Абдурахманов. Наш регион знаменит замечательными людьми, трудовыми подвигами, великолепной природой. Я очень рад, что одна из граней нашего региона, это Челябинский симфонический оркестр».