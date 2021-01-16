Актер Владимир Конкин победил коронавирус

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16 января 2021, 17:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Владимир Конкин, фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Заслуженный артист России Владимир Конкин заболел коронавирусом перед Новым годом. Сейчас популярный актер идет на поправку, хотя болел тяжело. Но смог побороть COVID-19, болея дома.

Как сообщила его директор Елена Переслени, самый трудный этап болезни пришёлся на новогодние праздники, сейчас еще есть пневмония. 69-летний актер уже гуляет (нужен свежий воздух), чувствует себя нормально.