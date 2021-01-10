Актер Максим Браматкин скончался в возрасте 41 года

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10 января 2021, 12:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Донатас Грудович

Максим Браматкин, фото: facebook.com/donatas.grudovich

Умер актер театра и кино Максим Браматкин. О смерти артиста, которому был 41 год, 10 января сообщил режиссер, друг Браматкина Донатас Грудович.

На своей странице в Facebook Грудович написал: "Умер мой любимый друг Максим Браматкин. В телефоне от него непрочитанное сообщение: "C новым годом, извини - я спал". Самое страшное - предчувствовал за неделю, но так и не доехал до него".

Донатас Грудович поделился, что за последние годы они с Максимом работали плодотворно и сняли четыре фильма. "Последние дни он был очень дисциплинирован и расцветал в кадре, но угасал дома без работы, а это очень важно чтобы у гениальных людей была работа", - рассказал Грудович об ушедшем друге.

Максим Браматкин окончил театральное училище им. Щукина. Актер исполнил несколько ролей в Театре им. Вахтангова и в Центре драматургии и режиссуры, сыграл более 60 ролей в кино и сериалах, он получил известность благодаря ролям в фильмах "Звезда", "Семь пар нечистых", "Девять жизней Нестора Махно", "Небо в огне", "Простые истины", "Голоса", "Дело чести", "Магомаев".