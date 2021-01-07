Умер сыгравший в «Большой перемене» Валерий Хлевинский

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7 января 2021, 17:17 [ «Аргументы Недели» ]

Валерий Хлевинский, фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Народный артист России Валерий Хлевинский скончался на 78 году жизни. Об этом в четверг, 7 января, сообщили в пресс-службе МХТ имени А. П. Чехова.

«Новая невосполнимая утрата: сегодня, 7 января, ушел из жизни народный артист России Валерий Хлевинский, прекрасный актер и педагог, мастер экрана и сцены, большой, сильный, добрый, любимый всеми нами человек. Ему было 77 лет», - говорится на сайте театра.

Известно, что прощание с актером состоится в театре 11 января. Похороны пройдут на Троекуровском кладбище.

Валерий Хлевинский родился 14 ноября 1943 года. Работал в МХТ с 2001 года. Играл в фильмах "Вся королевская рать", "Конец Любавиных", "Большая перемена" и "Вечный зов".