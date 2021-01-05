В Москве простились с актером Владимиром Кореневым
5 января 2021, 13:24[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Днем во вторник, 5 января, в Электротеатре Станиславский в Москве простились с актером Владимиром Кореневым. Артист скончался 2 января на 81-м году жизни из-за осложнений, вызванных COVID-19.
В пресс-службе театра подтвердили, что прощание с Владимиром Кореневым завершилось. Актер будет похоронен на Введенском кладбище.
Напомним, широкую известность артист приобрел будучи еще студентом ГИТИСа в 1961 году, когда исполнил главную роль в картине "Человек-Амфибия". Также Владимир Коренев сыграл в фильмах "Дети Дон-Кихота", "Свет далекой звезды", "Сыны Отечества, "Освобождение" и других.
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