Аргументы Недели → Культура 13+

5 января 2021, 13:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

актер Владимир Коренев в фильме "Человек-Амфибия", globallookpress.com

Днем во вторник, 5 января, в Электротеатре Станиславский в Москве простились с актером Владимиром Кореневым. Артист скончался 2 января на 81-м году жизни из-за осложнений, вызванных COVID-19.

В пресс-службе театра подтвердили, что прощание с Владимиром Кореневым завершилось. Актер будет похоронен на Введенском кладбище.

Напомним, широкую известность артист приобрел будучи еще студентом ГИТИСа в 1961 году, когда исполнил главную роль в картине "Человек-Амфибия". Также Владимир Коренев сыграл в фильмах "Дети Дон-Кихота", "Свет далекой звезды", "Сыны Отечества, "Освобождение" и других.