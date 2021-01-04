Аргументы Недели → Культура 13+

4 января 2021, 11:42 [ «Аргументы Недели», Константин Крохмаль, специальный корреспондент газеты "Аргументы Недели" ]

Фото: cоцсети

Можно практически на любой праздник, не заглядывая в телепрограмму, уверенно предсказать, какие фильмы будут идти в эфире. Для этого даже не требуется обладать сверхъестественными способностями. Необходимо лишь быть старше 30 лет, чтобы знать, что набор «праздничных» фильмов практически не меняется. Во все праздники показывают только советские фильмы, их список короткий и редко меняется, ведь показывают всегда одно и тоже.

Вот что показывают гражданам каждые новогодние праздники:

• «Иван Васильевич меняет профессию»

• «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»

• «Любовь и голуби»

• «Девчата»

• «Служебный роман»

• «Москва слезам не верит»

В канун Нового года, за несколько часов до боя курантов, непременно добавят к этому неменяющемуся перечню «Иронию судьбы или с лёгким паром» и «Чародеев».

Почему по телевизору показывают одни и те же фильмы каждый Новый год?

Причины три или четыре:

Первая. В период цензуры великие режиссеры изощрялись и говорили в своих картинах Эзоповым языком о проблемах страны которые идеально высмеивали.

Вторая. Всё лучшее было создано в советские времена, а нынешние кинотворцы не конкуренты с мастодонтами советского времени во всех смыслах этого слова, не смотря на выделяемые многомиллионные бюджеты которые не снились Гайдаю и другим великим режиссерам Советского времени.

Третья. Показывать только одни и те же комедии это тренд и его не хотят менять, поскольку не дай Бог, кто-то задумается как хорошо и справедливо жилось в советские времена и попытается сравнить с нашим временем возможностей и свобод.

И четвертая. Люди привыкли к повторениям круга сансары - все знакомое менее опасно и не так враждебно, и они хотят хотя бы в один из дней уходящего года быть уверены, что он будет идти по их плану в их власти и под их контролем с мандаринами, оливье, «беленькой» и «голубым» экраном телевизора. Собравшись дома за столом в кругу семьи или близких друзей, граждане почувствуют знакомую с детства теплоту и уверенность в завтрашнем, ведь очевидно, что несколько последующих праздничных дней будут, проходит по единому сценарию празднования, отдыха от проблем прошлого года. Так происходит каждый год, в не зависимости он цифр на отрывном или электронном календаре.

Страх что-то поменять.

Страх что-то поменять, и ведет конъюнктуру телевизионного рынка к показу одних и тех же советских картин, ведь привычное, оно гораздо ближе, чем новое. Наши граждане хотят, что бы ВСЕ БЫЛО ХОРОШО, не понимая, что ВСЕ ХОРОШЕЕ УЖЕ БЫЛО!

Но есть надежда, что современные кинокартины, наконец, потеснят с наших экранов Лукашиных с Горбунковыми, и мы дождемся, что следующий Новый год будет для нас действительно НОВЫМ, а не хорошо завуалированным СТАРЫМ ГОДОМ.

А пока нас ждет новогодняя телепрограмма, которая не менялась уже много лет, и мы, смотря на экран, опять симпатизируем пьянице Лукашину и жалеем Ипполита, который вместо того, что бы вызвать милицию и наказать хулигана, катается на автомобиле пьяным по Ленинграду подвергая опасности не только свою жизнь, но и окружающих граждан, не говоря уже про Наденьку, которая с легкостью променяла респектабельного и серьезного жениха, на первого встречного полуодетого мужчину в трусах вольготно расположившегося на диване и еще нагло хамя в ее же квартире.

Вот такой вот «яичный коктейль» нам подливают с экранов телевизора каждый год. Так что же лучше - Лукашин пьяница или Гоголь-Моголь?

Ответ простой - читайте лучше нашу газету Аргументы Недели в которой, вы не увидите этих, уже изрядно поднадоевших персонажей, а будете в курсе текущих событий. Ведь мы в отличие он сетки новогоднего телевещания меняемся и смотрим в будущее.