Прощание с Владимиром Кореневым пройдет 5 января

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3 января 2021, 15:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Электротеатр имени Станиславского

Владимир Коренев, Ekaterina Tsvetkova, globallookpress.com

Прощание с народным артистом России Владимиром Кореневым состоится во вторник, 5 января. В 10:00 начнётся Гражданская панихида на Основной сцене Электротеатра Станиславский (Тверская улица, 23).

Похороны актёра пройдут на Введенском кладбище. В театре уточнили, что Владимир Борисович будет похоронен рядом с отцом и матерью.

Актёр театра и кино Владимир Коренев скончался 2 января на 81 году жизни. По словам его дочери и супруги, у Владимира Борисовича была коронавирусная инфекция, он умер в "красной зоне".

Владимир Борисович Коренев поступил в труппу Московского драматического театра имени К. С. Станиславского сразу после окончания ГИТИСа. Его первыми ролями стали Кирпатый в «Днях Турбиных» (режиссер М. Яншин) и Нищий Филч из «Трехгрошовой оперы» (режиссер С. Туманов).

Широкую известность и любовь зрителей Владимир Коренев получил, снявшись в фильме «Человек-амфибия».



В театре Владимир Борисович сотрудничал с режиссерами М. Яншиным, Б. Львовом-Анохиным, Е. Еланской, Б. Морозовым, А. Товстоноговым, В. Мирзоевым, С. Спиваком, С. Алдониным, Т. Ахрамковой, А. Галибиным. В обновленном Электротеатре Станиславский артист играл большие роли в спектаклях Бориса Юхананова «Синяя птица» и «Пиноккио», главную роль в спектакле «Перед заходом солнца» Владимира Космачевского.

Владимир Коренев преподавал, более 10 лет заведовал кафедрой актерского мастерства на основанном им факультете театрального искусства Института гуманитарного образования и информационных технологий.

Он реализовал себя и как режиссер. В 2011 году Коренев поставил «Опасные связи» на сцене Архангельского театра драмы имени М. Ломоносова, а в 2019 – спектакль «Служанки бульвара Сансет» в Электротеатре Станиславский.