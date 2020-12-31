Пьера Кардена похоронят на кладбище Монмартр в Париже
31 декабря 2020, 14:58[ «Аргументы Недели» ]
Легендарного французского модельера Пьера Кардена похоронят на парижском кладбище Монмартр. Пьер Карден скончался во Франции 29 декабря на 99-м году жизни.
Французские СМИ написали, что церемония состоится на кладбище Монмартр в кругу близких членов семьи Кардена.
Российский модельер Валентин Юдашкин выразил соболезнования близким и Дому моды Пьера Кардена. Юдашкин, отметил, что Карден был его другом и «крестным отцом на французском подиуме». Российский кутюрье назвал Кардена «космонавтом в мире моды» и человеком, который всегда шел только вперед, никогда не возвращаясь к старым идеям.
Любимой моделью Пьера Кардена была легендарная балерина Майя Плисецкая.
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