Пьера Кардена похоронят на кладбище Монмартр в Париже

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31 декабря 2020, 14:58 [ «Аргументы Недели» ]

Пьер Карден, фото: Ekaterina Tsvetkova, globallookpress.com

Легендарного французского модельера Пьера Кардена похоронят на парижском кладбище Монмартр.

Пьер Карден скончался во Франции 29 декабря на 99-м году жизни.

Французские СМИ написали, что церемония состоится на кладбище Монмартр в кругу близких членов семьи Кардена.

Российский модельер Валентин Юдашкин выразил соболезнования близким и Дому моды Пьера Кардена. Юдашкин, отметил, что Карден был его другом и «крестным отцом на французском подиуме». Российский кутюрье назвал Кардена «космонавтом в мире моды» и человеком, который всегда шел только вперед, никогда не возвращаясь к старым идеям.

Любимой моделью Пьера Кардена была легендарная балерина Майя Плисецкая.