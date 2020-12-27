Сын Боярского в день рождения певца опубликовал его фото без шляпы
27 декабря 2020, 14:27[ «Аргументы Недели» ]
Сергей, сын, известного певца, Народного артиста РСФСР Михаила Боярского, в честь дня рождения отца опубликовал совместное фото, на котором исполнитель без своей легендарной шляпы. 26 декабря Боярский отметил 71-летие.
«Папа, с днем рождения! Береги себя пожалуйста, здоровья тебе, ты фундамент нашей большой семьи, наша гордость, наша опора. Спасибо тебе за все, я очень тебя люблю!» - подписал семейный снимок Сергей.
При этом сам Боярский выложил фотографию, на которой он совсем маленький, а также поблагодарил всех поклонников, друзей и близких за поздравления: «Телефон не умолкает до сих пор!»
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