Сын Боярского в день рождения певца опубликовал его фото без шляпы

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27 декабря 2020, 14:27 [ «Аргументы Недели» ]

Михаил Боярский, фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Сергей, сын, известного певца, Народного артиста РСФСР Михаила Боярского, в честь дня рождения отца опубликовал совместное фото, на котором исполнитель без своей легендарной шляпы. 26 декабря Боярский отметил 71-летие.

«Папа, с днем рождения! Береги себя пожалуйста, здоровья тебе, ты фундамент нашей большой семьи, наша гордость, наша опора. Спасибо тебе за все, я очень тебя люблю!» - подписал семейный снимок Сергей.

При этом сам Боярский выложил фотографию, на которой он совсем маленький, а также поблагодарил всех поклонников, друзей и близких за поздравления: «Телефон не умолкает до сих пор!»

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