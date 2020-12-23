Беспрецедентную поддержку получают хабаровские ДШИ по нацпрограмме

Аргументы Недели → Культура 13+

23 декабря 2020, 18:18 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

В Хабаровском крае продолжается реализация национального проекта «Культура». Благодаря поддержке федерального центра, в рамках нацпрограммы в регионе были реконструированы детские школы искусств, дома культуры и другие учреждения. Однако нацпроект «Культура» - это не только ремонты объектов, это многогранный проект, включающий в себя много мероприятий.

- Мы в прошлом году поработали по нацпроекту и смогли пополнить парк инструментов. Нам очень повезло! В рамках проекта поддержка колледжу составила более 7 млн рублей – два рояля, фортепиано, саксофон, два гобоя, мольберт, нотная литература… Это прекрасная поддержка со стороны федерального центра, которая так необходима нам, - рассказал директор Хабаровского краевого колледжа искусств Игорь Мосин.

Несмотря на тот, что в рамках проекта как раз в этом году не проводилось ремонтов профильных учреждений в Хабаровском крае, зато в рамках федеральной программы «Культура» был проведен ремонт детской школы искусств в поселке Чегдомын.

- К 25 декабря он уже завершится. Конечно, без федеральной поддержки, за свои деньги край не смог бы справиться, - отметила первый заместитель министра культуры Хабаровского края Марина Лоскутникова.

Кстати, один раз в два года краю на поддержку детских школ искусств выделяется по 23 миллиона рублей. Заметим, что ранее таких объемов поддержки не было эти цели.

- Ранее мы получали на детские школы искусств порядка 400-500 тысяч рублей. Вообще, на сегодняшний день детским школам искусств по всей стране выделяют существенную поддержку. О необходимости такой помощи говорил президент России Владимир Путин. Поэтому я уверена, что талантов в России станет намного больше. По крайней мере, в Хабаровском крае точно, - заметила замглавы ведомства.

Кроме того, в рамках подпроекта национальной программы - «Цифровая культура» - на территории региона проводится постоянная оцифровка редких книжных изданий. А в краевой библиотеке, напомним, хранится ряд изданий – памятников литературы - которые остались в единственном экземпляре во всей стране. Проект также поможет создать виртуальный концертный зал в Комсомольске-на-Амуре, на эти цели благодаря программе регион получил 1 млн рублей. В Хабаровске, напомним, такой концертный зал уже создан, а в городе Президентского внимания он появится в следующем году.

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