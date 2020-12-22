Оттепель в стихах и песнях в зимней Москве

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22 декабря 2020, 18:05 [ «Аргументы Недели», Сергей Сыч, журналист, обозреватель, продюсер ]

Фото: Галина Фесенко

Московский Губернский театр п/р Сергея Безрукова представляет 24 декабря на малой сцене премьеру «Поэтическое кафе «Луч» в постановке Ольги Матвеевой. В основе спектакля – поэзия периода «оттепели». Конец 50-х и 60-е гг. - удивительный период в российской истории. «Оттепель» - время пробуждения и обретения свободы, время нового театрального языка и кинематографа, и, конечно, время литературных открытий. Стихи были нужны всем. Их читали на площадях и стадионах, в музеях и у памятников. Об этом - новый спектакль из цикла «Поэтическое кабаре», который стартовал в Московском Губернском театре в прошлом сезоне.

На этот раз место действия - кафе «Луч», где раз в неделю говорят только стихами – студенты, геологи, поэты, бывшие узники лагерей и будущие диссиденты. Они влюбляются и ссорятся, размышляют, сомневаются и, конечно, спорят. Но есть и другая сторона жизни - пивная "Поплавок", куда приходят жители бараков, которые общаются на ином языке.

Режиссер Ольга Матвеева выстраивает противостояние и диалог этих двух миров, используя стихи поэтов того времени. Поэтические образы из стихов и воспоминаний поэтов-шестидесятников использует в своей сценографии и художник Андрей Климов. Так, одним из ярких образов и сценографии, и самой постановки становится оранжевое солнце-апельсин, а его история прозвучит в единственном прозаическом фрагменте спектакля, связанном с биографией Андрея Вознесенского.



Спектакль выстроен из стихов 27 поэтов периода "оттепели", и многие из них впервые прозвучат с театральных подмостков. В спектакле будут исполнены песни на стихи Андрея Вознесенского, Евгения Евтушенко, Геннадия Шпаликова, Александра Галича, песни из репертуара Майи Кристалинской и замечательные мелодии Микаэла Таривердиева.



Ольга Матвеева, режиссер: «Это уже второй спектакль из поэтического цикла, который мы начали в прошлом сезоне. Первый спектакль был посвящен «серебряному веку», яркому поэтическому всплеску начала 20 века. Продолжить цикл мы решили периодом, равносильным ему по количеству талантливых поэтов – это 60-е годы, период «оттепели». Отличительная черта нашего поэтического цикла – мы стараемся дать слово не только тем поэтам, чьи имена на слуху и чьи стихи всем известны. Так, в эпоху «серебряного века» было очень много незнакомых широкой публике прекрасных поэтесс, которые наравне с Ахматовой и Цветаевой стали героинями спектакля «Серебряное зеркало» и чьи стихи мы включили в эту постановку. Точно также в «Поэтическом кафе «Луч» помимо Вознесенского, Евтушенко, Ахмадуллиной, Рождественского, Бродского будет много незнакомых широкой публике имен. Я считаю, что невозможно составить полную картину эпохи, обратившись только к 5-6 поэтам. В нашем спектакле их будет 27, и они все действительно интересные, самобытные. Будет «лианозовская группа», долго запрещенная в СССР, - это поэты, которые испытывали и давление, и гонения со стороны властей, и даже детские стихи этих поэтов не печатались, - первые издания появились только в перестроечные времена. Основатель этой группы Евгений Кропивницкий и его ученики Игорь Холин, Генрих Сапгир, Ян Сатуновский – очень интересные поэты со своим самобытным языком, много сделавшие для развития поэзии XXI века».



В спектакле участвуют: Наталья Качалкина, Полина Галкина, Алина Ивах/Юлия Пилипович, Андрей Исаенков, Елена Исаенкова, Сергей Медведев, Людмила Менчинская/Юлия Романович, Андрей Мисилин, Елена Петрова, Антон Соколов/Михаил Шилов, Евгений Сыркин, Анна Цанг, Вера Шпак/Наталья Шклярук, Андрей Щеткин, Сергей Кисса

Музыкальное сопровождение:

Илья Ефремов, Константин Черкасов, Максим Марков, Евгений Соколовский, Александр Малюгов, Илья Махов, Павел Дей, Александр Кузнецов



