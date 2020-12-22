Театр – это витамин радости

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22 декабря 2020, 11:13 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Владимир Филичкин ]

На фото Алла Точилкина. Фото взято из ленты Аллы Точилкиной в Фейсбуке

Немногие помнят, о том, что 2019, последний предковидный год прошел в России под знаком года театра. Ну, а уже в 2020 году, в дивном новом мире, наши театры мучительно пытались понять, как им дальше жить в условиях самоизоляции: переходили в онлайн, придумывали спектакли в Zoom, готовились к введению шахматной рассадки. И конечно же горевали, потому, что для того чтобы потом привести труппу в нормальное рабочее состояние, будет необходимо громадное количество сил и времени.

Так уж получилось, что в это непростое для служителей Мельпомены время, Алла Точилкина работает начальником отдела продвижения спецпроектов Челябинского Государственного академического театра драмы имени Наума Орлова. Талантливая артистка, лауреат областного театрального фестиваля «Сцена» в номинации «Лучшая актриса» сегодня размышляет о том, каким будет челябинский театр завтра и после пандемии.

- Я защитила диссертацию по исследованию зрительской аудитории Челябинской области. Изучала вопрос, как сформировать зрительскую среду, чтобы театр расцветал. Мы должны постоянно изучать своего зрителя. Понять, кто сегодня ходит в театр. Понять, о чем наш зритель думает, что его интересует. И в зависимости от этого корректировать репертуар. Великие люди всегда говорили, что театр не может опуститься до уровня плебеев, и разговаривать с ними на понятном им языке.

- 24 процента городского населения это люди, которые ходят в театр. В миллионном городе это примерно 240 тысяч человек. А оставшиеся 760 тысяч человек - это прежде всего младенцы, это дети, которые должны ходить в театр кукол, а когда подрастут немного в театр юного зрителя. Люди, имеющие очень приблизительное образование. Проживающие в очень отдаленных территориях, которым просто сложно добраться вечером в театр. Ну, и люди, которые не любят театр. Не любят, потому, что они не умеют смотреть спектакль. Они не владеют театральным языком. Смысловым, пластическим… Они языка театра просто не понимают… А мы сейчас и этим занимаемся. Мы пытаемся научить их любить театр. Научить смотреть театральное представление.

- Театр — это настоящее чудо. И в это ужасно трудное время он может стать территорией реабилитации человека. Когда человек пытается понять ситуацию. Принять и попробовать с ней справиться. Потому, что страх и паника, по моему мнению, у нас уже закончились. Правда сейчас мы все еще находимся в подавленном состоянии. Потому, что мы не знаем, что с нами будет дальше. Потому, что мы чувствуем какую-то разобщенность. Мы ощущаем свою беззащитность.

А театр может стать территорией, где можно поверить, что и это пройдет. И чувствовать, что ты не один на один с какой-то своей проблемой и бедой. Возможно, что это не поможет напрямую нашему здоровью. Не поспособствует выздоровлению больных людей. Но все же, а вдруг это правда, что театр - это какой-то витамин радости, который будет все же стимулировать нашу иммунную систему. И человек в итоге будет чувствовать себя гораздо лучше гораздо быстрее будет выздоравливать…

- Театр — это чудо, которое происходит изо дня в день. И оно настолько прекрасно, что привлекает всех артистов, режиссеров, бутафоров, уборщиц, пожарных. Привлекает огромное количество людей, которые работают в учреждении под названием театр.

У нас есть очень пожилые артисты, которые говорят руководству - дайте нам работать. Мы хотим на сцену. И есть огромное количество людей – подлинных театралов, которые и сегодня приходят в театр. И это отнюдь не ковид диссиденты. Они идут к нам в перчатках и масках, с антисептическими препаратами. Они соблюдают дистанцию и очень бережно относятся к своему здоровью…

- Нам надо к этой ситуации адаптироваться. Нам в этом нужно как-то жить. Кто-то шутит в интернете, что сейчас самые главные заразители, это артисты и гитаристы, потому что в ресторанах, барах и ночных клубах после 23 часов начинается самый большой разгул коронавируса. И люди в это время начинают активно заражаться. А вот до 23 часов там все спокойно, и в эти заведения можно ходить.

Естественно социальная ответственность должна быть. И мы должны соблюдать все меры предосторожности для того чтобы других людей обезопасить. Если о своем здоровье не подумает наш зритель, то мы о его здоровье должны позаботиться обязательно.

Но то, что на сегодняшний день театр нужен людям, это, несомненно. Ведь даже во время чумы, в средние века, разводили обеззараживающие костры, и артисты в свете пламени выходили на сцену. И зал уже тогда делился на определенные промежутки участки.

И даже светские люди, герцоги и герцогини, представители высшего сословия боялись, но все же шли на представление. Дышали через эти свои допотопные маски специальным обеззараживающим составом, но шли в театр.

- На протяжение веков театр умирал неоднократно. Был даже такой лозунг: театр — это пережиток, он умирает. Помните, не так давно говорили, что скоро будет одно телевидение. Театр пережил отведенные ему годы, пережил телевидение. Этого серьезного конкурента, который в 20 веке, многих оттянул на себя.

Заменить театр ничем невозможно, никакой даже 3 Д iреконструкцией. Потому, что любая виртуальная история оставляет человека одного, наедине с тем событием в котором он, оказывается. В очках, в компьютере, вокруг себя в голографическом варианте. А театр - это массовое искусство. И он решает важнейшую на сегодняшний день проблему социализации человека. Ведь человек существо социальное. И он не может жить в одиночестве. В самоизоляции. Очень немногие, избранные люди способны стать подлинными отшельниками.

В театр идут люди, чтобы совместно испытать сильные переживания, свои физические реакции. Во время спектакля они одновременно вздрагивают, плачут, смеются. И ощущение того, что ты не один на белом свете дает зрителю просто удивительную силу и смысл жизни каждому. Томас Манн сказал как-то: в театр идет толпа, а выходит из театра народ.

Удивительно, но театр смертен. И в этом его особая прелесть, что воспроизвести даже один и тот же спектакль практически невозможно. И человек попасть в то уникальное ощущение, которое он пережил на предыдущем спектакле не сможет уже никогда в жизни.

Все происходит здесь и сейчас. Вот погас свет закончились аплодисменты и театр умер. Но приходит новый зритель. Зажигается свет выходит актер и начинается новый театр. Театр жив.

- Театр всегда очень живой и очень сегодняшний. Ведь люди приходят в театр потому, что хотят увидеть и понять смысл в том, что происходит вокруг них. Почувствовать рядышком другого человека. Единомышленника. Уловить его прерывистое дыхание. Увидеть на сцене что-то, что созвучное тому, что происходит в его жизни. И понять правильно ли он живет или нет. Потому что мы все задаемся этим вопросом. Даже люди, которые не совершенствуются. Им все равно рано или поздно приходит вопрос, а что я сделал в этой жизни?



Алла Сергеевна выпускница кафедры театрального искусства Челябинского государственного института культуры и искусств, служит в театрах более 20 лет.

Охотно и с юмором вспоминает о том, как член союза театральных деятелей России Вячеслав Петров, профессор, заведующий кафедрой института культуры, прочил ей успешное театральное будущее, и повторял стройной и миниатюрной студентке: «ты знаешь Алла, ты Ingenue. Это твое актерское амплуа. На сцене ты - молоденькая, глупенькая. Можешь играть неопытных, наивных молодых людей, можешь играть наивных девушек…»

Но после окончания института несостоявшаяся Ingenue, почему-то работала на кафедре в должности преподавателя сценической речи, а с 2007 года уже доцента…

Начинала свой творческий путь Точилкина, как актриса челябинской экспериментальной «Мастерской новой пьесы «Бабы», созданной из выпускниц актерского отделения Челябинской академии культуры и искусств (курс Елены Калужских).

Назначая Аллу Сергеевну на пост директора Камерного театра министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин объяснял это так: «Мы искали человека неравнодушного к театру. Человека, способного генерировать творческие идеи. Человека с опытом экономических знаний, опытом хозяйственной деятельности. Мы считаем, что таким человеком и является Алла Сергеевна».

На сегодня Алла Точилкина настоящий универсальный солдат, создающий вокруг себя красивую реальность удивительного параллельного мира. Хоть во многом и вымышленную, иллюзорную и ненастоящую. Но артисты челябинского театра драмы вот уже 100 лет стремятся вдохнуть жизнь в эту театральную выдумку. И это им удается

Точилкина блестяще совмещает свою непростую административную должность с творческой, работает в спектаклях. Сейчас у нее два персональных моноспектакля. А это достаточно высокий пилотаж для артиста, работающего над собой, стремящегося к совершенству и развитию. Пытающегося прикоснуться к идеалу.

Воображение и фантазия артиста не имеют границ.

А задача театрального искусства — это понимание смысла сегодняшней жизни.