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Названа причина смерти сценариста «Ну, погоди!» Курляндского

, 13:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Названа причина смерти сценариста «Ну, погоди!» Курляндского
Александр Курляндский, фото: Alexei Moschenkov/Russian Look/ globallookpress.com

В Москве на 83-м году жизни умер писатель и сценарист Александр Курляндский. Об этом в понедельник, 21 декабря, сообщил его друг, продюсер Александр Лебедев.

Лебедев отметил, что Курляндский долго болел.

По данным СМИ, причиной смерти писателя стала онкология. Курляндский ушел из жизни рано утром 21 декабря. Медики не выявили у него новой коронавирусной инфекции.

«Жаль, что уходят наши великие сценаристы. Сценаристы, которые создали „Союзмультфильм“ - академию нашей анимации и мультипликации», - высказал собеседник «360».

Курляндский был сценаристом мультсериала «Ну, погоди!» и  «Возвращение блудного попугая», а также писал юмористические рассказы, некоторые из которых вошли в «Ералаш».

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