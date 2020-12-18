Камерный театр Челябинска начинает новогоднюю кампанию

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18 декабря 2020, 19:32 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Новогодняя кампания в Камерном театре Челябинска стартует уже завтра, 19 декабря. Зрители увидят премьеру спектакля «Мой папа па-па-па-па-па!»

В основе сказка о том, как хитрые хищники, Лиса и Волк украли золотое яйцо, чтобы вырастить из него цыпленка и съесть. Но сделать это не так просто, как кажется, ведь очаровательного Золотого Цыпленка невозможно не полюбить. На защиту малыша встает Серый Волк, в котором проснулись отцовские чувства.

Подружить героев сказки взялась главный режиссер театра Виктория Мещанинова. В театре уверены, что сказка будет интересна всем – и детям, и взрослым, которым будет что обсудить после спектакля.

Первыми зрителями, по уже сложившейся традиции, станут сотрудники челябинских сми вместе с малышами.

Новогодняя кампания в Камерном театре продлится до 7 января.