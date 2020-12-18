Берлинский кинофестиваль лишился шоу из-за коронавируса

Аргументы Недели → Культура 13+

18 декабря 2020, 18:29 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: пресс-служба Берлинале

групповое фото Берлинале на снимке пресс-службы фестиваля

Берлинале вносит коррективы в график проведения. Берлинский фестиваль пройдет в два этапа. Первый — в марте. Основные мероприятия назначены на июнь. Но они пройдут в онлайн-режиме. Организаторы отказываются от традиционного шоу с пафосным прибытием звезд.

Берлинский кинофестиваль отказывается от привычного шоу. Лимузины не будут подъезжать к ковровой дорожке. Из них не будут выходить звезды. Организаторы заявили, что сам фестиваль будет проходить в онлайн-режиме.

«Нынешняя ситуация не позволяет провести физический фестиваль в феврале, в то же время важно предложить киноиндустрии рынок сбыта в течение первого квартала года», — говорит исполнительный директор Берлинале Мариетт Риссенбек: «С изменением формата фестиваля в 2021 году у нас будет возможность защитить здоровье всех гостей и поддержать перезапуск киноиндустрии. Этим летним мероприятием мы хотим отпраздновать фестиваль кино и предложить зрителям Берлинале долгожданный опыт сообщества кино и культуры».

Организаторы проведут фестиваль в два этапа. Первый будет профессиональный. Он пройдет в феврале. Основные публичные мероприятия назначены на лето. Шоу с проходами звезд по ковровой дорожке обычно бывают на летнем этапе.

Сейчас проходит процесс отбора фильмов для конкурса.