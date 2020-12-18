Хабаровчанам показали загадки амурской шаманки

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18 декабря 2020, 10:35 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

В музее истории в Хабаровске открылась выставка о таинственном захоронении. Секрет, который таит могила, обнаруженная в 1992 году, ученые до сих пор не могут разгадать.

Речь идет о захоронении женщины. Ученым не понятно, почему она лежала в могиле лицом вниз. Ранее такого нигде не встречалось, указывает «КП – Хабаровск».

- В 2016 году сообщалось, что облик молодой женщины азиатской расы смогли реконструировать. Предположительно она жила шесть веков назад. Если оперировать не цифрами, а фактами, то можно сказать, что женщина была старше матери царя Ивана Грозного Елены Глинской и могла быть современницей его бабушки Софьи Палеолог, жены Ивана Третьего, при котором Русь избавилась от золотоордынского ига, - сообщили изданию в Хабаровском краевом центре охраны памятников истории и культуры.

Археолог Сергей Киселев восстановил внешний вид таинственной женщины. Пластическую реконструкцию старинного черепа он выполнил впервые.