Оперный Бал в честь тридцатилетия театра «Геликон-опера»

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16 декабря 2020, 20:24 [ «Аргументы Недели», Сергей Сыч, журналист, обозреватель, продюсер ]

Театру «Геликон-опера» в 2020 году исполнилось 30 лет, и, хотя геликоновцы готовились отметить День рождения грандиозными концертами, юбилейные торжества пришлось отложить. Однако, несмотря на то, что до конца года осталось совсем немного, «Геликон» свой день рождения все-таки отпразднует – в декабре состоятся юбилейные оперные «Балы к 30-летию театра»!

На сцене зала «Стравинский» зрителей ждет фейерверк эмоций, великолепная музыка и встречи с мировыми звездами оперной сцены – в гала-концерте 22 декабря примут участие друзья театра великолепные Хибла Герзмава, Тамара Гвердцители, Рамон Варгас, Ильдар Абдразаков, Екатерина Семенчук, Евгения Муравьева. Поздравить «Геликон» с днем рождения также приедет солистка Королевского театра «Ковент-гарден» Сесилия Массабене Рангванаша. Для нее этот визит станет особенным, ведь Сесилия впервые посетит нашу страну.

Это эксклюзивное событие с любовью и вдохновением готовят режиссер-постановщик народный артист России Дмитрий Бертман, режиссер Ростислав Протасов, дирижер Валерий Кирьянов, художники-постановщики заслуженные художники России Игорь Нежный и Татьяна Тулубьева, художник по свету Денис Енюков, художник по видеодизайну Александр Андронов, ассистент режиссера заслуженная артистка России Екатерина Облезова.