Лепс не понял артистов, которые не приехали проститься с Гафтом

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16 декабря 2020, 13:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: sobesednik.ru

Григорий Лепс, фото: Павел Кашаев, globallookpress.com

Музыкант Григорий Лепс простился со знаменитым актером театра и кино Валентином Гафтом. Певец возмущен тем, что некоторые артисты не проводили в последний путь актера такой величины.

Прощание с Валентином Гафтом проходило в театре "Современник", в котором народный артист служил 50 лет. Похоронили его на Троекуровском кладбище.

Григорий Лепс признался, что не был близко знаком с Валентином Иосифовичем, при встречах на светских мероприятиях они только здоровались, говорили друг другу по паре хороших слов. Но не попрощаться с ним певец не мог.

Лепс приехал только на гражданскую панихиду, на кладбище не поехал. Он сожалеет по этому поводу. И раскритиковал других звезд не приехавших в этот печальный день в театр. По мнению Лепса, его коллеги были обязаны проститься с "таким артистом", - сообщает "Собеседник". "У них, видимо, дела. Примерки, грим, ресницы, наряды", - осудил Лепс коллег.

С Гафтом простились Владимир Машков, Евгений Меньшов, Лия Ахеджакова, Александр Розенбаум, Сергей Гармаш и другие актеры.

Вдова Гафта Ольга Остроумова, выступая около гроба Валентина Иосифовича, сказала, что была счастлива жить с таким человеком. По ее словам, она старалась защитить Гафта, быть ему другом.

Валентин Гафт не смог оправиться после инсульта и умер на 86-м году жизни.