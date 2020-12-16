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Светлана Дружинина празднует юбилей

, 09:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Кремль

Светлана Дружинина празднует юбилей
Светлана Дружинина, Gennadii Usoev/Russian Look

Советская и российская актриса и режиссер Светлана Дружинина в среду, 16 декабря, празднует юбилей. С 85-летием артистку сегодня утром поздравил президент Российской Федерации Владимир Путин.

Глава государства заявил, что за годы вдохновенного труда Дружинина в полной мере реализовала свой творческий потенциал и ярко проявила себя не только на актерском, но и на режиссерском поприще. По мнению Путина, высочайший профессионализм артистки и ее преданность искусству достойны искреннего уважения.

Президент России пожелал Светлане Дружининой и ее близким людям здоровья, успехов, благополучия.

ЕТ

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