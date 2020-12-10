В Хабаровске открыли уникальный для ДФО фотопроект «Наша Победа»
10 декабря 2020, 10:33[ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]
В сквере «Город воинской славы» Хабаровска открыли арт-объект «Наша Победа» - картину, составленную из семи тысяч фото участников Великой Отечественной войны. Фотографии расположены так, что вместе составляют изображение самолета Ил-4.
Напомним, что Ил-4 – это самолет из звена «Амурский Комсомол». Воздушное судно стало частью эскадрильи «Хабаровский Комсомол».
Со всего Дальнего Востока присылали люди фотографии своих родственников – участников войны. Кроме этого использовалась электронная база данных «Память народа».
Проект реализован победителем конкурса молодежных проектов Всероссийского форума «Восток-2019» Владиславом Севериным.
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