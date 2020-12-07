Катерина Новикова отмечает юбилей

Аргументы Недели → Культура 13+

7 декабря 2020, 08:30 [ «Аргументы Недели» ]

Екатерина Новикова

7 декабря – день рождения у Катерины Новиковой, руководителя пресс-службы Большого театра России, кандидата искусствоведения, офицера Ордена искусств и литературы (Франция). На страницах «Аргументов недели» именинницу поздравляет

Анна Усачева, пресс-секретарь министерства культуры РФ.

Дорогая Катерина Викторовна, от всей души поздравляю тебя сразу с двумя юбилеями!

На протяжении 20 лет ты представляешь Большой театр СМИ и общественности. Художественный вкус, умение чувствовать творческий пульс коллектива, искренняя любовь к театру позволяют тебе заинтересовать мировую театральную общественность глубиной содержания анонсируемых событий, новых постановок, гастролей и фестивалей. Под твоим руководством пресс-служба театра сохраняет лидирующие позиции в информационной картине дня.

Поздравляю тебя с днём рождения, пусть друзья всегда будут рядом и яркое солнце освещает твой жизненный путь, половину из которого ты без остатка отдала Большому театру.

Желаю новых свершений на благо отечественной культуры, крепкого здоровья, вдохновения и благополучия!

Редакция «Аргументы недели» присоединяется к поздравлениям и пожеланиям и благодарит Катерину Новикову за многолетнее плодотворное сотрудничество

Екатерина Новикова