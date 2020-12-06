Третий Международный Большой Детский фестиваль назвал лучших

Аргументы Недели → Культура 13+

6 декабря 2020, 15:46 [ «Аргументы Недели», Сергей Сыч, журналист, обозреватель, продюсер ]

Фото: Галина Фесенко, Герман Жигунов, Павел Попов, Андрей Сухининов

В Московском Губернском театре завершил свою работу III Международный Большой Детский фестиваль. В течение полутора месяцев в рамках фестиваля были показаны лучшие драматические, кукольные и музыкальные спектакли, кино- и анимационные фильмы, цирковое и ледовое шоу для детей и юношества.

Из-за ограничений, связанных с распространением COVID-19, вся программа фестиваля проводилась в онлайн формате, а потому существенная часть работы фестиваля состояла в том, чтобы помочь участникам создать качественные видеоверсии их конкурсных работ. При поддержке фестиваля было создано 26 видеоверсий конкурсных проектов, за время фестиваля проведено 44 онлайн трансляции. В конкурсной программе этого года 74 участника: 41 спектакль, 20 анимационных фильмов, 4 игровых фильма, 9 цирковых номеров. Всего в конкурсной и внеконкурсной программе показали свои проекты 80 участников.

В рамках фестиваля в 9 городах России проводилась игра «Театральная доставка. БДФквест» - это новая форма безопасной театральной̆ коммуникации, «гастроли без границ». Десятки плакатов квеста были размещены на улицах городов, QR-коды на них позволяли с помощью гаджета отправиться в увлекательное театральное путешествие. Герои фестивальных спектаклей давали творческие задания участникам проекта. За это время множество мальчиков и девочек вместе с родителями прошли по маршрутам театрального квеста. По просьбам родителей БДФквест продлен до 10 декабря, но теперь уже в онлайн формате. Чтобы принять в нем участие, достаточно зарегистрироваться на странице квеста на сайте Большого Детского фестиваля.



В финальный день фестиваля 30 ноября состоялся питчинг творческих проектов для юной аудитории, а также дискуссия с участием представителей власти и деятелей культуры на тему «Как сохранить культуру и искусство для детей в эпоху пандемии и тотальных ограничений?»

Сергей Безруков, художественный руководитель фестиваля: «Самое главное, что, несмотря на сложности, мы все-таки провели Большой Детский фестиваль, пусть и в онлайн формате. Наш фестиваль задумывался как большой праздник для детей, а отбирать у детей праздник – это неправильно. Мы смогли показать около 80 проектов, причем не только театральных, но и ледовое и цирковое шоу, кино и анимацию, – то есть смогли сделать это практически в полном объеме, как это было задумано. Надеюсь, в следующем году мы проведем фестиваль офлайн, но есть мысли и онлайн тоже сохранить, чтобы фестивальные показы могли посмотреть не только в столице. Не оставляем идею сделать «Эхо фестиваля», чтоб и другие регионы смогли посмотреть лучшие спектакли вживую. Интересно было наблюдать за голосованием детского жюри, ведь на нашем фестивале именно дети выбирали лучших. Во время подведения итогов разгорелись жаркие дискуссии, ребята спорили, доказывали, и порой выбирали совсем не то, что ожидали взрослые. Это в очередной раз заставляет задуматься, как развиваются наши дети, что им интересно, что именно они считают лучшим».



На церемонии закрытия фестиваля вручили призы победителям конкурса в 11 номинациях, а также другие специальные призы фестиваля – всего 15 лауреатов. Приз фестиваля - эксклюзивная статуэтка из латуни и стекла, покрытого венецианской эмалью, - изображает детские руки, держащие разноцветный земной шар. Победители конкурса получили не только приз МБДФ, но и возможность участия в программе Росконцерта «Большие гастроли» в 2021 году. А обладатели спецпризов от художественного руководителя и оргкомитета фестиваля помимо статуэтки получили денежную премию. Это стало возможным благодаря спонсорскому участию компании Барвиха Luxury Village.

Победителей конкурса определяет независимое детско-юношеское жюри: 20 детей и подростков от 6 до 17 лет, юные актеры, музыканты, художники, спортсмены. Поскольку главные на этом фестивале – дети, в сценарий церемонии закрытия добавили немалую долю волшебства и настоящих приключений! Среди гостей церемонии – не только участники фестиваля, (представители 40 театров из 25 регионов России, артисты Росгосцирка, кинорежиссеры и художники-аниматоры, актеры театра и кино), но и знаменитые персонажи детских сказок и фильмов. А ведущими церемонии закрытия стали Безумный Шляпник, пират Джон Сильвер, Почтальон Печкин и деревянная кукла - Буратино.



Важнейшим событием церемонии стало вручение Премии Правительства Российской Федерации за лучшую театральную постановку по произведениям русской классики. Премию вручил заместитель министра культуры РФ Максим Ксензов. Сертификаты на три миллиона рублей получили три российских театра:

- Театр кукол Республики Карелия, "О рыбаке и рыбке", реж. Яна Тумина,

- Кировский театр кукол им. А. Афанасьева, "Гоголь.СПб", реж. Александр Янушкевич,

- Рязанский театр кукол, "Доктор Айболит", реж. Олег Жюгжда

Международный Большой Детский фестиваль проводится с 2018 года в рамках реализации федерального партийного проекта «Культура малой Родины», художественный руководитель фестиваля – народный артист России Сергей Безруков. Фестиваль проводится при поддержке Фонда Президентских грантов, Министерства культуры Российской Федерации и Министерства культуры Московской области. Организаторы фестиваля — Фонд поддержки и развития социокультурных проектов Сергея Безрукова и Московский Губернский театр.



ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА (выбор детского жюри)

1. Лучший драматический спектакль (младшая возрастная категория) – «Мой дедушка был вишней», Театральная компания «Новый театр», Воронеж, реж. Виктория Шаламова

2. Лучший спектакль театра кукол (младшая возрастная категория) – «Самый лучший папа», Пензенский областной театр «Кукольный дом», реж. Владимир Бирюков

3. Лучший музыкальный спектакль (младшая возрастная категория) – «Сказки 1001 ночи», Тюменский драматический театр, реж. Сергей Захарин

4. Лучшее кино для детей (младшая возрастная категория) – «Робо», Реж. Сарик Андреасян

5. Лучший драматический спектакль (старшая возрастная категория) – «Сочинение про Джобса», Театральный проект 27, Санкт-Петербург, реж. Иван Пачин

6. Лучший спектакль театра кукол (старшая возрастная категория) – «Бах-бах-бах», Ханты-Мансийский театр кукол, реж. Елена Евстропова

7. Лучший музыкальный спектакль (старшая возрастная категория) – «Шинель», Чувашский государственный театр юного зрителя им. Михаила Сеспеля, реж. Владимир Беляйкин

8. Лучшее кино для детей (старшая возрастная категория) – «Холоп», Реж. Клим Шипенко

9. Лучший анимационный фильм для детей – «Кораблик, который хотел летать», реж. Екатерина Филиппова, киностудия Союзмультфильм

10. Лучший цирковой номер – серия цирковых номеров в жанре клоунада «Музыкальная труба», «Селфи», «Бадминтон», «Барабаны», руководитель номеров Андрей Аверюшкин

11. Лучший пример патриотического воспитания – «Подольские курсанты», реж. Вадим Шмелев

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИЗЫ

1. Приз «Легенда театра для детей и юношества» - Тереза Дурова, художественный руководитель Театриума на Серпуховке

2. Приз от художественного руководителя фестиваля – «Гамлет», Архангельский театр драмы имени М. В. Ломоносова, режиссер Андрей Тимошенко

3. Приз от оргкомитета фестиваля – «Хроники Нарнии. Племянник чародея», Красноярский театр юного зрителя, режиссер Роман Феодори

4. Приз от родителей детского жюри фестиваля – «Про Лёлю и Миньку», режиссер-постановщик Анна Чернакова

P.S.

«Аргументы недели» поздравляют всех лауреатов и участников Международного Большого детского фестиваля и выражают свое восхищение дружной и профессиональной командой фестиваля. Спасибо организаторам и партнерам за проведение такого масштабного уникального и важного культурного детского форума в условиях пандемии!



