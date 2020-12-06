В Хабаровском крае наконец-то защитят петроглифы Сикачи-Аляна

Аргументы Недели → Культура 13+

6 декабря 2020, 13:14 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

После поездки врио главы Хабаровского края Михаила Дегтярева в национальное село Сикачи-Алян, он решил посодействовать защите особо ценного объекта культурного наследия – петроглифов.

Дегтярев поручил региональному министерству культуры, министерству природных ресурсов, а также администрации Хабаровского района «представить предложения, как именно мы можем здесь помочь».

Напомним, что наскальные изображения на поверхности базальтовых валунов в Сикачи-Аляне – петроглифы – датируемые XII-IX тысячелетиями до нашей эры, были внесены в 2003 году в предварительный список культурного наследия ЮНЕСКО. В прошлом году они получили статус особо ценного объекта культурного наследия. Они являются первым в ДФО объектом, внесенным в государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов РФ.

При этом, петроглифы, фактически, никем не охраняются. Они трескаются, подвергаются вандализму.