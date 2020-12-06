В Санкт-Петербурге погиб режиссер Антон Милочкин. Ему было 45 лет

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6 декабря 2020, 12:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

В Санкт-Петербурге трагически погиб театральный режиссер Антон Милочкин. Театралам режиссер

наиболее известен постановками «Две стрелы» и «Пленные духи». Милочкину было 45 лет.

Режиссер много работал в провинции, в частности, в Тюмени. О гибели Антона Милочкина сообщил на своей странице в Facebook театральный критик Павел Руднев. Руднев написал, что петербургский режиссёр Антон Милочкин погиб страшно.

«Антон был одним из тех режиссёров, который начинал делать современную пьесу до того, как это стало мейнстримом… По-дурацки как-то все. Неправильно, хрупко. Нежный, трогательный человек, с обостренным чувством справедливости. Не выносил всего, что вокруг происходит, скрипел зубами, выговаривался в личку. Тяжело жил, тяжело умер», — рассказал про режиссера критик.

По словам актера и драматурга Николая Коляды, Антона Милочкина убили, - сообщает «Свободная пресса».

Сегодня, 6 декабря, тело Антона Милочкина было найдено в квартире одного из домов на Каменноостровском проспекте. По предварительной версии, смерть мужчины наступила после травмы головы, которой предшествовали судороги неустановленного происхождения.