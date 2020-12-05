Депутат Госдумы рассказала о предстоящем обновлении Челябинского драмтеатра

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5 декабря 2020, 12:14 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

Театр получит 482 577,4 тыс.руб на капитальный ремонт в 2022 году.

По словам председателя комитета по культуре Государственной Думы РФ Елены Ямпольской, средства будут получены в рамках программы реновации региональных и муниципальных учреждений культуры. Половина средств будет выделена из федерального бюджета, половина – из областного.

Директор Челябинского государственного академического театр драмы имени Наума Орлова Елена Петрова поблагодарила Елену Ямпольскую и фракцию «Единая Россия» за участие в судьбе театра. По ее словам, здание давно требует ремонта и обновления всех коммуникаций. Сейчас в театре идут работы по реставрации фасада и замене окон. В период пандемии театр переживает непростые времена, но зрители с пониманием относятся к изменениям в репертуаре.

«Могу сказать одно, публика соскучилась по театру. И та заполняемость, которая нам сегодня позволена, – не более 50%, у нас полная. Само собой, мы соблюдаем все необходимые санитарные нормы», – сказала Елена Петрова.

Сотрудники драмы готовят сразу две премьеры: «Дикую утку» Генрика Ибсена представит Денис Хуснияров, а мюзикл «Снежная королева» - режиссер из Санкт-Петербурга Илья Архипов.

Елена Ямпольская подчеркнула, что средства на ремонт театра были выделены за счет слаженной командной работы депутата, правительства области и Алексея Текслера, «Единой России».

«Конечно, спасибо правительству, которое поддержало эти расходы. Слава Богу, деньги выделены, и через пару лет мы уже будем встречаться в обновленном здании», – сказала Елена Ямпольская.